Минздрав РФ признал не полную готовность инфекционных служб к пандемии COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекционные службы в России не полностью соответствуют вызовам, которые преподносит пандемия COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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