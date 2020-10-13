Минздрав Нижегородской области подтвердил гибель трех человек в результате стрельбы

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Минздрав Нижегородской области не подтвердил данные о гибели четырех человек во время стрельбы в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом. Об этом сообщил заместитель губернатора, министра здравоохранения по региону Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Погибли три человека, еще трое — две женщины и мужчина — пострадали, уточнил Мелик-Гусейнов.

По данным ведомства, врачи продолжают бороться за жизни троих пострадавших.

12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. Стрелку удалось сбежать. В настоящее время полиция ведет его поиски.

Ранее появилась информация, что погибли четыре человека, среди которых бабушка нападавшего.

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