Минздрав Нижегородской области подтвердил гибель трех человек в результате стрельбы
Минздрав Нижегородской области не подтвердил данные о гибели четырех человек во время стрельбы в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом. Об этом сообщил заместитель губернатора, министра здравоохранения по региону Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
Погибли три человека, еще трое — две женщины и мужчина — пострадали, уточнил Мелик-Гусейнов.
По данным ведомства, врачи продолжают бороться за жизни троих пострадавших.
12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. Стрелку удалось сбежать. В настоящее время полиция ведет его поиски.
Ранее появилась информация, что погибли четыре человека, среди которых бабушка нападавшего.
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