За сутки в Москве скончались 58 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число умерших достигло 5 687.

Днем ранее сообщалось о 34 жертвах коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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