СМИ: стало известно о еще одной жертве стрелка под Нижним Новгородом
Карина Казанцева
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Стало известно о еще одной жертве стрелка под Нижним Новгородом: перед тем как открыть стрельбу по автобусной остановке, мужчина тяжело ранил свою бабушку. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.
Отмечается, что пожилая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, еще трое ранены.
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