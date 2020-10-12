СМИ: стало известно о еще одной жертве стрелка под Нижним Новгородом

Стало известно о еще одной жертве стрелка под Нижним Новгородом: перед тем как открыть стрельбу по автобусной остановке, мужчина тяжело ранил свою бабушку. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

Отмечается, что пожилая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека, еще трое ранены.

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