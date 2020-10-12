На Камчатке зафиксировали два новых массовых выброса морских животных
Массовая гибель морских животных выявлена в понедельник, 12 октября, еще на двух участках у берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.
По его словам, массовый выброс животных был зафиксирован южнее Авачинской бухты и в районе восточного побережья Камчатки.
Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.
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