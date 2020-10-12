Ученые нашли водоросли, которые могли вызвать загрязнение на Камчатке

Ученые обнаружили несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в прибрежных водах Камчатки, передает РИА «Новости».

По словам проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрия Земцова, ученые вуза ранее опровергали все версии загрязнения воды, кроме цветения микроводорослей.

«Команде ученых ДВФУ наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое «вредоносное цветение водорослей», — добавил он.

Земцов отметил, что три факты играют в пользу выдвинутой гипотезы: во-первых, желтая пена, характерная для цветения микроводорослей; во-вторых, спутниковые снимки, на которых обнаружили широкую белую полосу прибоя, не соответствующую по ширине скорости ветра (вероятно, она представляла собой пену, образующуюся при цветении микроводорослей); в-третьих, в собранных учеными ДВФУ пробах воды и желтой пены лаборатория ТИБОХ обнаружила токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

Стоит отметить, что проректор не уточнил, какие именно водоросли потенциально могли создать экологически опасную ситуацию на Камчатке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Камчатки назвал научной версию о гибели животных из-за водорослей

— Установлено сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно

— Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки