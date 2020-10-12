В Дагестане ликвидированы открывшие огонь по полиции из машины неизвестные
Ник Пригоров
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В Дагестане полицейские ликвидировали двоих неизвестных, которые открыли огонь по наряду полиции из машины. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Как уточняется, неизвестные начали стрелять после попытки полиции остановить автомобиль для проверки. «Из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали», — добавил собеседник агентства.
Личности стрелявших пока не установлены. Официального подтверждения этой информации нет.
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