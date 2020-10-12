В России будет аномально теплая погода в октябре

Вторая декада октября будет аномально теплой во всей России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — говорится в сообщении.

По его словам, температура воздуха в эти дни будет теплее средних климатических значений.

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