В Москве еще 1306 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 1 306 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Всего с начала пандемии в городе выздоровели после заражения COVID-19 260 433 человека.
В общей сложности в российской столице зафиксировано 321 812 случаев коронавируса, скончались от инфекции 5 560 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин сообщил о большом проценте смертности от COVID-19 среди пожилых людей
— Еще 30 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
— За время пандемии в мире выявлено свыше 37 млн случаев заражения COVID-19