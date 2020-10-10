В Москве еще 1306 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 1 306 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего с начала пандемии в городе выздоровели после заражения COVID-19 260 433 человека.

В общей сложности в российской столице зафиксировано 321 812 случаев коронавируса, скончались от инфекции 5 560 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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