Фьюри: я верю, что победил Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри после поражения от Александра Усика заявил, что верит в собственную победу, передает «Чемпионат».

«Мы сделали отличный бой для фанатов. Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Это был очень близкий бой. Я наслаждался. В моем понимании это был отличный бой», — сказал Фьюри.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Дзюба отреагировал на победу Усика над Фьюри.