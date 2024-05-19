Женщина на внедорожнике врезалась в магазин в Новосибирской области, пострадал ребенок

В поселке Ложок Новосибирской области женщина за рулем внедорожника врезалась в магазин, пострадали 17-летняя школьница и пожилая женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел возле торгового павильона «Полянка» и попал на записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. В торговом зале находились несколько покупателей, когда в магазин влетел Land Cruiser. Пострадала 17-летняя выпускница, которая покупала мороженое, еще одну посетительницу сбило с ног.

По данным «НГС», автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения, женщина сдавала назад, сбила дорожный знак, потом врезалась в магазин.

«На водителя составлен протокол о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили в региональном МВД.

Пострадавшая школьница госпитализирована с легкими травмами.

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