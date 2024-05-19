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В МАГАТЭ рассказали, при каком условии назовут виновных в атаках на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ раскроет виновников атак на ЗАЭС, если получит доказательства

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РИА Новости

МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожской области, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию. Такое заявление сделал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Специалиста уже не раз спрашивали, могут ли его подчиненные точно определить источник обстрелов ЗАЭС. Однако, по словам Гросси, это крайне сложная задача. Он уточнил, что атакующие станцию беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут быть запущены с любой стороны.

«Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. <...> Если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Как сказал Гросси, обнародование проверенной информации об обстрелах Запорожской АЭС является его обязанностью. Но сейчас на объекте сложились такие условия, при которых раскрыть правду «несколько затруднительно».

«В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет», — подытожил генеральный директор агентства.

18 мая глава МАГАТЭ сообщил, что планирует в ближайшее время посетить РФ. По его словам, поездка должна состояться в конце текущего месяца.

Ранее в МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на АЭС в Запорожской области.

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