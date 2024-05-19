В Кемерово несколько человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов

Возле новостройки в Кемерово пять человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов, используя машины жильцов как прикрытие. Видео инцидента доступно на странице паблика «Инцидент Кузбасс» в ВК.

По информации Telegarm-канала Shot, около шести утра 19 мая жители ЖК «Мичуринские аллеи» проснулись от звуков стрельбы под окнами. Пять человек устроили перестрелку из пистолетов и автоматов. Местные утверждают, что перед этим была погоня.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МВД. По словам жителей, участникам перестрелки удалось скрыться.

4 мая МВД сообщило о задержании третьего участника драки со стрельбой на Коровинском шоссе в Москве.

До этого в Пермском крае 21-летний молодой человек стрелял из страйкбольного оружия по детям, потому что был недоволен шумом.

26 апреля три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Дальнегорске Приморского края.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.