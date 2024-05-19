Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово несколько человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов

Shot: пять человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов в Кемерово

Возле новостройки в Кемерово пять человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов, используя машины жильцов как прикрытие. Видео инцидента доступно на странице паблика «Инцидент Кузбасс» в ВК.

По информации Telegarm-канала Shot, около шести утра 19 мая жители ЖК «Мичуринские аллеи» проснулись от звуков стрельбы под окнами. Пять человек устроили перестрелку из пистолетов и автоматов. Местные утверждают, что перед этим была погоня.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МВД. По словам жителей, участникам перестрелки удалось скрыться.

4 мая МВД сообщило о задержании третьего участника драки со стрельбой на Коровинском шоссе в Москве.

До этого в Пермском крае 21-летний молодой человек стрелял из страйкбольного оружия по детям, потому что был недоволен шумом.

26 апреля три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Дальнегорске Приморского края.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами