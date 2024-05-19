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Shaman признался, что не носит нижнее белье

Shaman рассказал, что не носит трусы из-за непонимания концепции нижнего белья

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SHAMAN/YouTube

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что никогда не носил трусы, потому что не понимает, зачем это нужно делать. Такое признание артист сделал в беседе с корреспондентом НТВ.

Разговор состоялся в отеле в Рязани, где у Shaman должен был состояться концерт. Распаковывая чемоданы, Ярослав со смехом заявил, что фанаты, которые воруют у знаменитостей нижнее белье, не смогут провернуть с ним этот трюк, так как не найдут в его багаже исподнее.

Корреспондент поинтересовалась, где же, в таком случае, находятся трусы Shaman, на что певец серьезно ответил:

«Отсутствуют. Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было».

В марте Shaman рассказал, что живет «как в бункере» из-за своей популярности и не может даже спокойно погулять по улице, потому что все хотят с ним сфотографироваться.

Ранее Shaman рассказал, есть ли у него настоящие друзья.

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