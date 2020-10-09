Число новых заразившихся COVID-19 в мире бьет рекорд второй день подряд

В мире второй день подряд фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса нового типа, гласят данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за последние сутки было выявлено 350 766 пациентов с COVID-19.

8 октября сообщалось о 338 779 зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции за сутки.

Наибольший прирост случаев инфицирования зафиксирован в Индии (70 496) и в США (52 458).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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