В Бишкеке введут режим ЧП

С субботы, 10 октября, в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Киргизии.

Как рассказал представитель ведомства, режим ЧП в столице республики будет объявлен «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка».

В МВД добавили, что комендант города Алмазбек Орозалиев пока еще не решил вопрос установления комендантского часа и ограничений на въезд в город.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП. Согласно документу, такой режим на территории столицы республики вводится с 20.00 9 октября до 08.00 21 октября.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

— В Бишкеке между митингующими начались столкновения

— При столкновениях в Бишкеке пострадали несколько человек