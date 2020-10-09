Собянин призвал москвичей продержаться «несколько месяцев» до вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи устали от ограничений, введенных из-за коронавируса, но нужно продержаться до вакцинации, чтобы избежать коллапса. Его слова передает РИА «Новости».

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — сказал мэр столицы.

Он напомнил, что на выходе производство массовой вакцины, которая «снимет эти проблемы».

«Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться», — добавил Собянин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав советует россиянам не выходить из дома на выходных

— Власти Москвы призвали соблюдать предписания Роспотребнадзора на фоне COVID-19

— Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за COVID-19