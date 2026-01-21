На Украине арестовали часть имущества Тимошенко

Суд на Украине наложил частичный арест на имущество бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) Украины.

Отмечается, что суд арестовал имущество Тимошенко, включая гаражи, телефоны и три автомобиля ее супруга. Однако средства с личного счета лидера партии «Батькивщина» трогать не стали, объяснив, что это единственный источник доходов депутата.

До этого ТАСС, ознакомившись с декларацией имущества Тимошенко, сообщил, что на счетах депутата и ее супруга два года хранилось примерно $5 млн. Причем $4 млн из этой суммы лежали на счете Тимошенко. На суде она рассказала, что получила эти деньги от американской компании в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение в 2011-2014 годах. Название фирмы бывший премьер Украины уточнять не стала. Также она сообщила, что эти $4 млн передала дочери на ведение бизнеса.

По данным украинского издания «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже антикоррупционное бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует собеседника, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.