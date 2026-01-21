«Аэрофлот» вошел в топ-5 крупнейших работодателей по версии HeadHunter

Авиакомпания «Аэрофлот» вошла в топ-5 крупнейших работодателей России по итогам рейтинга платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что «Аэрофлот» стал единственной компанией транспортного сектора, вошедшей в число лидеров престижного HR-рейтинга.

««Аэрофлот» проявляет заботу о благополучии сотрудников, последовательно улучшает условия труда и предлагает актуальные сервисы для персонала. Социальный пакет авиакомпании — один из лучших в стране», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что в соцпакет входят скидки на перелеты, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, доступ к платформе «Кафетерий льгот», программа корпоративного спорта, а также ежегодные мероприятия для сотрудников и их семей.

Рейтинг HeadHunter формировался на основе голосования соискателей на hh.ru, опросов действующих сотрудников об уровне удовлетворенности и лояльности, анкетирования по HR-процессам, а также отзывов бывших работников.

По итогам 2025 года в топ вошли более 1,7 тыс. российских компаний из всех отраслей экономики. География участников охватывает восемь федеральных округов и 69 регионов страны.