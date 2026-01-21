Ренат Агзамов дебютировал в кино

renat_agzamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущий шоу «Кондитер» Ренат Агзамов дебютировал в сериале. Об этом сообщает Super.

Агзамов сыграл в десятом сезоне сериала «СашаТаня». Кондитер сыграет самого себя.

«Мое участие — это не просто короткое камео, а полноценная история, и играть её было легко и приятно. Думаю, зрители быстро поймут, зачем я появился именно в этом сезоне, — и, надеюсь, улыбнутся», — отметил телеведущий.

Как отмечает издание, звезды проекта Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова помогли Агзамову освоиться на съемках.

В июне 2023 года Агзамов рассказал о том, как вел себя Даня Милохин во время шоу «Кондитер. Дети».

По словам Агзамова, блогер достаточно вежливо общался с юными участниками шоу и старался никого не обижать. Он назвал Милохина хорошим и веселым парнем, который честно высказывал свое мнение.

Как почеркнул кондитер, звезда TikTok говорил достаточно корректно, аккуратно, стараясь никого не задеть.

Милохин принимал участие в проекте «Кондитер. Дети» в июле 2022 года. Он был приглашенным гостем эпизода «Торт для Дани Милохина». Участники шоу готовили десерт специально ко дню рождения блогера.

