В ЕС пригрозили США пошлинами из-за Гренландии

Член ЕК Домбровскис: ЕС может быстро ввести пошлины против США из-за Гренландии
Евросоюз может в короткие сроки ввести ответные пошлины на американские товары в связи с торговым спором вокруг Гренландии. Об этом заявил член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Financial Times (FT).

«Что касается ответных пошлин, мы действительно можем быстро применить их», — сказал Домбровскис.

Он пояснил, что набор таких мер был подготовлен еще в 2025 году, но не применялся в ходе переговоров по урегулированию споров. При этом ЕС предпочитает найти конструктивное решение проблемы Гренландии.

Как отмечает издание, представители Евросоюза ранее заявляли о готовности ввести пошлины уже в начале февраля.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, которой якобы угрожают Россия и Китай. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения к США, а европейские страны поддержали их и запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

21 января СМИ сообщили о том, что Франция отправила запрос на проведение учений сил НАТО в Гренландии, а также выразила готовность поучаствовать в них. Запрос Франции высмеял министр финансов США Скотт Бессент. Также Дания начала разрабатывать планы по отправке в Гренландию тысячи солдат.

Ранее во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине.

