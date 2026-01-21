Размер шрифта
Назван орган, который сигнализирует о проблемах с сердцем при диабете

SciRep: проверка сетчатки глаза помогает выявить скрытые болезни сердца
DuxX/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Лестера обнаружили, что регулярный офтальмологический скрининг у людей с диабетом второго типа может выявлять скрытые нарушения в работе сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Диабет второго типа повреждает кровеносные сосуды по всему организму, включая как крупные артерии, так и микрососуды. Одним из наиболее известных осложнений этого процесса является диабетическая ретинопатия, поэтому пациентам регулярно проводят фотосъемку сетчатки глаза. Исследователи предположили, что изменения в сосудах сетчатки могут отражать и незаметные на ранних стадиях сердечно-сосудистые нарушения.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые обследовали 255 пациентов с диабетом второго типа. Участникам выполнили ряд неинвазивных исследований сердца, после чего сопоставили полученные данные с результатами стандартного скрининга сетчатки. Анализ показал, что наличие диабетической ретинопатии связано с так называемыми «тихими» сердечно-сосудистыми проблемами.

У пациентов с поражением сосудов сетчатки чаще выявлялись признаки ишемической болезни сердца и ранние проявления сердечной недостаточности, даже если клинические симптомы отсутствовали. По словам авторов, это указывает на системный характер сосудистых повреждений при диабете.

Исследователи отмечают, что результаты работы открывают возможность более широкого использования уже существующих программ офтальмологического скрининга. Данные проверки зрения могут служить дополнительным маркером повышенного сердечно-сосудистого риска и помочь выявлять опасные изменения на ранней стадии, еще до появления выраженных жалоб.

Ранее носителей контактных линз предупредили об опасной болезни.

