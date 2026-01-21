Размер шрифта
В Краснодаре пациентка в критическом состоянии пропала из больницы

112: В Краснодаре женщина пропала из больницы
Женщина из Краснодара пропала спустя некоторое время после госпитализации в местную больницу. Об этом сообщает «112».

Как рассказала ее дочь, Елена, в октябре ее мать попала в больницу. Спустя какое-то время после госпитализации Елена заметила, что родительнице давно не меняли катетер и давали лекарства, после которых она впадала в полудрему и не помнила семью.

Женщина требовала, чтобы мать перевели в московское медучреждение, но врачи посчитали, что транспортировку пациентка не перенесет.

Несколько дней назад больная пропала из больницы. По словам Елены, медики уклонялись от общения с ней, но после обращения в полицию выдали документ, в котором утверждалось, что женщине стало лучше, поэтому ее выписали.

Это удивило дочь, так как мать накануне не могла обслуживать себя и уже пару недель не разговаривала из-за того, что состояние здоровья ухудшилось. Россиянка находилась в критическом состоянии.

Позже выяснилось, что врачи могли отправить пациентку в Москву, не сказав родственнице.

«Приезд московской бригады подтвердил и главврач СМП», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, где находится пациентка. Елена не знает, что происходит с матерью, так как ведомства, в которые она обращалась, не дают какой-либо информации.

