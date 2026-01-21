Размер шрифта
НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса (ОП) Владимира Зеленского и его брату. Об этом сообщает «Страна.ua».

«По делу [задержаны] девять подозреваемых. Среди них — экс-замруководителя офиса (Зеленского — прим. ред.) и бывший член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины»», — говорится в сообщении НАБУ.

Украинские журналисты полагают, что под это описание подходит Ростислав Шурма, занимавший указанный пост с 2021 по 2024 годы, и его брат-предприниматель Олег.

По версии НАБУ, еще до вхождения Запорожской области в состав России подозреваемые организовали схему по поставкам Украине электроэнергии от солнечных электростанций, расположенных на подконтрольной России части региона. Уже после вхождения региона в состав РФ фигуранты получали из украинского бюджета средства за электроэнергию, которую они не поставляли, от электростанций, которые они по факту не контролировали.

Общий ущерб от мошеннических действий оценивается в 141,3 млн гривен или более 250 млн рублей.

В начале ноября прошлого года НАБУ провело обыски по делу о коррупции в сфере энергетики Украины. По информации ведомства, легализация коррупционных средств осуществлялась через офис в центре Киева — было «отмыто» порядка $100 млн.

Ранее на Украине возбудили дело после сообщений о даче взяток экс-главе СБУ.

