В Новосибирске под завалами обрушившегося ТЦ остается один человек

МЧС: один человек остается под завалами обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Под завалами частично обрушившегося торгового центра (ТЦ) в Новосибирске, предположительно, остается один человек. Об этом РИА Новости сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктор Орлов.

«Под завалами оказались, предположительно, три человека, две женщины спасены, по третьему работают подразделения пожарной охраны», — сказал глава управления.

Инцидент произошел днем 21 января на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания.

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека. Как сообщили в МЧС России, одна женщина была спасена из-под завалов.

По факту обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

