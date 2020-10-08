Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован

Пожар, который в среду, 7 октября, возник на территории склада боеприпасов в Рязанской области был локализован. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булкагова, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации ЧС.

«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован», — сказал Булгаков.

По словам генерала, пожар локализовали на технической территории арсенала, а также за его пределами по всему периметру.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов.

По последним данным, 16 человек пострадали в результате взрывов боеприпасов и пожара на военном складе под Рязанью.

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