Власти Москвы объяснили требование о данных работников на удаленке

Перешедшие на удаленную работу сотрудники столичных компаний обязаны предоставить свои личные данные в соответствии со статьей Трудового кодекса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба города.

Там также отмечается, что обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников.

«В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — говорится в ответе на вопрос о том, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку.

До этого градоначальник обязал столичные компании перевести в дистанционный режим 30% сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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