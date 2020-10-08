Число пострадавших из-за взрывов под Рязанью выросло до 13

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Количество пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области выросло до 13 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Десять человек находятся в Скопинском ММЦ, один из них в реанимации, три человека в Ряжском ММЦ в состоянии средней степени тяжести.

Также власти сообщили, что в пунктах временного размещения находятся 83 человека.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов.

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