Число пострадавших из-за взрывов под Рязанью выросло до 13
Количество пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области выросло до 13 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
Десять человек находятся в Скопинском ММЦ, один из них в реанимации, три человека в Ряжском ММЦ в состоянии средней степени тяжести.
Также власти сообщили, что в пунктах временного размещения находятся 83 человека.
Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.
Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов.
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