Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Деръа
Полина Рутковская
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Мощный взрыв прогремел в городе Деръа на юго-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
В результате взрыва есть пострадавшие, указано в сообщении.
Подробности на данный момент не приводятся.
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