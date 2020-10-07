Жителей Подмосковья попросили не пользоваться общественным транспортом

Жителям Подмосковья рекомендуется отказаться от поездок в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев у себя в Instagram.

«Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска, то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости – либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация», — сказал Воробьев.

Как сообщалось, в Подмосковье коронавирусом заразились 74 076, выздоровели 56 610, погиб 1 351 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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