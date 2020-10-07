В Великобритании снова выявили больше 14 тысяч заражений коронавирусом за сутки

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 14 162 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Днем ранее этот показатель составлял 14 542. Всего в стране заразились 544 275, скончались 42 515 пациентов.

Последние недели в стране увеличивается число заражений. Премьер-министр Борис Джонсон ввел новые ограничения по коронавирусу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

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