В Великобритании снова выявили больше 14 тысяч заражений коронавирусом за сутки
Карина Казанцева
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В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 14 162 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Днем ранее этот показатель составлял 14 542. Всего в стране заразились 544 275, скончались 42 515 пациентов.
Последние недели в стране увеличивается число заражений. Премьер-министр Борис Джонсон ввел новые ограничения по коронавирусу.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.
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