Вирусолог назвал прибор для распознавания первых признаков COVID-19

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Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев посоветовал для предотвращения тяжелого течения коронавируса приобрести пульсоксиметр, сообщает РБК.

Этот прибор, по словам эксперта, показывает уровень кислорода в крови и поможет не пропустить первые признаки заболевания.

Как пояснил Зверев, падение уровня кислорода в крови до 93 показывает, что в организме «что-то идет не так».

Эксперт также порекомендовал для профилактики коронавируса много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,25 млн случаев коронавируса, 995 тыс. человек выздоровели, 21,8 тыс. умерли.

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