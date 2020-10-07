В Британии вузы возвращаются на дистанционку из-за коронавируса

В Великобритании три вуза возвращаются к дистанционному формату обучения из-за роста заражений коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрации учебных заведений.

Речь идет об Университете Манчестера, Университете Шеффилда и о Городском университете Манчестера.

«Мы приняли решение совместно, после консультаций с региональными руководителями системы здравоохранения и при поддержке Управления здравоохранения Англии», — заявили университеты.

Студенты будут учиться из дома минимум до конца октября.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 380 студентов в Манчестере. Всего в Великобритании заболели 532 787, скончались 42 535 человек.

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