В Рязанской области повреждены десятки домов из-за взрывов на военном складе

В Рязанской области из-за взрыва на хранилище боеприпасов повреждены несколько десятков жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Несколько десятков жилых домов получили повреждения осколками от взрывов. Взрывы продолжаются, было несколько очень мощных», — сказал он.

Ранее стало известно, что на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Спасатели эвакуируют жителей более чем из 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.

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