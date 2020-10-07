Песков прокомментировал данные о числе заболевших COVID-19 в России

Кремль не видит повода не доверять статистике по количеству заболевших коронавирусом в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы», — подчеркнул он.

Песков также прокомментировал информацию о якобы отказе россиянам в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику. Он призвал обнародовать эти факты.

По словам представителя Кремля, это станет поводом для самого тщательного разбирательства.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 1 248 619 случаев COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончались 21 865 человек, выздоровели — 995 275.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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