Омский врач уточнил, когда Навальному давали атропин

Главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев рассказал, когда и сколько атропина вводили оппозиционеру Алексею Навальному, когда тот находился в омской больнице. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Навальный заявил, что атропин как антидот ему ввели врачи скорой помощи, а затем реанимационная бригада. Он поблагодарил врачей скорой помощи за спасение жизни.

По словам Сабаева, утверждение Навального, что ему еще бригада скорой помощи ввела атропин — неправда. Атропин ввели Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1, заявил токсиколог, отметив, что препарат ввели по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами.

Врач также уточнил, что диагноз «отравление» был первым и основным при поступлении Навального в больницу, однако позже его исключили по ряду исследований.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный уже выписался из больницы и сейчас проходит курс реабилитации.

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