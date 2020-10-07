Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития коронавируса

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что заболевшие коронавирусом должны следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни, передает РИА «Новости».

Она отметила, что очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого необходимо купить пульсоксиметр (специальный прибор для измерения сатурации (насыщение крови кислородом). — «Газета.Ru»), посоветовала специалист.

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — сказала Гольцман.

Она отметила, что как можно быстрее пройти тест на COVID-19 нужно при появлении первых же симптомов ОРВИ. Речь идет о кашле, высокой температуре, потере обоняния. После этого следует самоизолироваться до появления результатов анализа, указала доктор.

«В случае слабовыраженных симптомов лечите вирус как обычный грипп — покой, теплое питье, при необходимости жаропонижающие, лучше всего на основе парацетамола», — добавила Гольцман.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 36 млн заболевших, почти 27,2 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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