Число случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн
Антон Демидов
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Число случаев коронавируса нового типа в мире преодолело отметку в 36 млн, гласят данные портала Worldometers.
По последним данным, число случаев COVID-19 на планете достигло 36 023 475.
Вылечились от коронавирусной инфекции уже свыше 27,1 млн человек.
При этом число смертельных исходов от коронавируса возросло до 1 053 837.
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