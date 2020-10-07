Число случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн

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Число случаев коронавируса нового типа в мире преодолело отметку в 36 млн, гласят данные портала Worldometers.

По последним данным, число случаев COVID-19 на планете достигло 36 023 475.

Вылечились от коронавирусной инфекции уже свыше 27,1 млн человек.

При этом число смертельных исходов от коронавируса возросло до 1 053 837.

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