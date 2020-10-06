Митрополит Черногорский Амфилохий заразился коронавирусом

Митрополит Черногорско- Приморский Амфилохий заразился коронавирусом, пишет пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

«Хотя сегодня подтверждено, что его состояние здоровья в порядке, а он хорошо себя чувствует, ковид-тест подтвердил, что владыка инфицирован этим вирусом», — говорится в сообщении.

В Черногории заболели 12 584, выздоровели 8 557, погибли 188 человек.

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