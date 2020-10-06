Жириновский предложил разрешить допуск к голосованию с 16 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением понизить возрастное ограничение для участия в выборах до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение он высказал президенту России Владимиру Путину в рамках встречи главы государства с лидерами фракций в Госдуме.

Жириновский объяснил свое предложение тем, что «сейчас молодежь другая». По его словам, некоторые в 16 лет уже зарабатывают, иногда даже больше своих родителей, однако эти граждане не наделены правом голоса.

«Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: «Вот тут галочку поставьте». Она и ставит», — добавил политик.

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