Армия

Российский офицер рассказал, за счет чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом

РИА Новости: фронт ВСУ под Красным Лиманом держится благодаря дронам «Баба-Яга»
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Фронт украинских войск под Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР) продолжает держаться лишь за счет дронов «Баба-Яга». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки российских войск «Запад» с позывным «Пионер».

По его словам, гексакоптеры «Баба-Яга» — это единственное, что «спасает» формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

«Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку — жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер и не уничтожим данную позицию», — рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что в целом оборона ВСУ под Красным Лиманом «сыпется». В настоящее время украинские бойцы находятся в плачевной ситуации, сказал «Пионер».

Как отметил российский военнослужащий, бойцы ВСУ изменили тактику применения дронов «Баба-Яга». Раньше эти беспилотники летали по одиночке в темное время суток, а сейчас украинские солдаты используют по четыре–пять летательных аппаратов сразу для нанесения массированного огневого поражения.

В свою очередь, бойцы Вооруженных сил РФ разработали контрмеры. Используются дежурные средства противовоздушной обороны, а также рассаживаются снайперские пары. При этом стрелков постоянно прикрывают штурмовые группы.

Ранее в ДНР подсчитали, сколько населенных пунктов в регионе было освобождено в 2025 году.

