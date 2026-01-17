Полуторагодовалая девочка вылетела из машины в момент аварии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полуторогодовалая девочка вылетела из авто в момент ДТП

В Нижнем Тагиле непристегнутый ребенок вылетел из машины во время аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 15 января на пересечении улицы Юности и Восточного шоссе. 24-летняя девушка за рулем «Nissan Micra», имеющая стаж вождения менее года, выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу. Ее машина столкнулась с автомобилем «Subaru Legacy Outback» под управлением 34-летнего мужчины.

Из-за удара непристегнутая полуторагодовалая девочка, находившаяся на заднем сиденье машины девушки, через разбитое стекло оказалась выброшена на дорогу. Ребенок получил серьезные травмы и попал в больницу.

В отношении девушки возбуждены административные дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью и нарушении правил перевозки детей. Также на месте ДТП зафиксировали наледь и снег на бордюре. Отмечается, что водитель «Subaru» за 2025 год привлекался к ответственности 21 раз.

