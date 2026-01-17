Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Полуторагодовалая девочка вылетела из машины в момент аварии в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полуторогодовалая девочка вылетела из авто в момент ДТП
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Нижнем Тагиле непристегнутый ребенок вылетел из машины во время аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 15 января на пересечении улицы Юности и Восточного шоссе. 24-летняя девушка за рулем «Nissan Micra», имеющая стаж вождения менее года, выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу. Ее машина столкнулась с автомобилем «Subaru Legacy Outback» под управлением 34-летнего мужчины.

Из-за удара непристегнутая полуторагодовалая девочка, находившаяся на заднем сиденье машины девушки, через разбитое стекло оказалась выброшена на дорогу. Ребенок получил серьезные травмы и попал в больницу.

В отношении девушки возбуждены административные дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью и нарушении правил перевозки детей. Также на месте ДТП зафиксировали наледь и снег на бордюре. Отмечается, что водитель «Subaru» за 2025 год привлекался к ответственности 21 раз.

Ранее в Карелии на видео сняли, как авто влетело в ребенка на проезжей части.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643879_rnd_6",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+