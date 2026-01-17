Размер шрифта
Стало известно, покажут ли в России Олимпийские игры — 2026

Журналист Иванов: Олимпийские игры 2026 года покажут в России
kovop/Shutterstock

Зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Иванов.

«В это субботнее утро я к вам с исторической новостью. Олимпийские игры-2026 в России будет показывать Okko. Вопрос решен на 99%», — рассказал он.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на Олимпиаде.

