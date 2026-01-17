Размер шрифта
ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом

ФСБ: раскрыты данные об убийстве нацистами более 800 душевнобольных в 1941 году
Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила документы об убийстве нацистами более 800 душевнобольных под Ленинградом 20 ноября 1941 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о трагедии, которая произошла с пациентами психиатрической больницы им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе.

В документах говорится, что семь сотрудников больницы и еще один их пособник из числа местных жителей по указанию немецкого командования добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных смертельными инъекциями. За один день были умерщвлены около 850 человек.

Немецко-фашистская армия захватила усадьбу Сиворицы, где расположена больница имени Кащенко, в августе 1941 года. За время своего нахождения на территории они морили пациентов голодом и создали для них антисанитарные условия.

Среди обнародованных документов числятся выписки из актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, копия приговора Военного трибунала в отношении фигурантов дела, протокол допроса, а также акт судебно-медицинской экспертизы от февраля 1944 года.

14 января глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал, что все архивы до 1917 года полностью рассекречены. По его словам, постепенно открываются архивы времен гражданской войны и советской власти.

Ранее в Госдуме предложили Польше заплатить компенсацию за оккупацию Кремля в XVII веке.

