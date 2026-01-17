Размер шрифта
«Ни одного бокала не пропускает»: у Анны Седоковой могут быть проблемы с алкоголем

Telegram-канал «Свита короля»: у Анны Седоковой начались проблемы с алкоголем
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В окружении певицы Анны Седоковой беспокоятся, что у певицы начались проблемы с алкоголем на фоне непростого периода в жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на подругу артистки.

По словам инсайдерши, певица часто стала посещать светские мероприятия, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Однако если раньше Седокова отказывалась от алкоголя, то сейчас, как утверждает подруга, артистка активно употребляет спиртные напитки.

«По Ане внешне не скажешь, но черная полоса в ее жизни не заканчивается. <...> И если раньше она отказывалась выпивать, то сейчас ни одного бокала не пропускает», — заявила собеседница Telegram-канала.

Также подруга Седоковой призналась, что из-за недуга певица начала набирать вес. В заключение инсайдерша обеспокоенно задала вопрос: «Как она потом в форму будет приходить?»

15 января Седокова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в розовом купальнике. Звезда позировала в ярком монокини в туалете на пляже, сняв себя со спины. Она отметила, что отдыхает в Дубае.

Ранее сообщалось, что у уфимской блогерши разорвался имплант на тренировке по кроссфиту. 

