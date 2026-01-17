Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Кабмин утвердил время ожидания скорой помощи в России

Правительство утвердило в 20 минут время ожидания экстренной скорой помощи в РФ
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Отныне в России бригада скорой помощи должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Об этом говорится в новом постановлении правительства РФ, передает РИА Новости.

Речь идет о случаях оказании скорой медпомощи в экстренной форме.

При этом в территориальных программах государственных гарантий время, за которое медики должны доехать до пациентов, может быть обоснованно изменено с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей российских регионов, говорится в документе.

До этого сообщалось, что женщина из Брянска не выжила после трехчасового ожидания скорой помощи.

Как рассказали члены семьи, они также звонили в экстренные службы, но к их близкому человеку никто не ехал. По их словам, диспетчер «цинично изощрялась», не задавала важные вопросы.

Также в Челябинске лежачая женщина, которая нуждалась в госпитализации, ждала врачей скорой помощи 12 часов.

Ранее в ХМАО инвалид сломал ногу и едва не замерз в ожидании скорой помощи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643927_rnd_4",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+