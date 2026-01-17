Кабмин утвердил время ожидания скорой помощи в России

Правительство утвердило в 20 минут время ожидания экстренной скорой помощи в РФ

Отныне в России бригада скорой помощи должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Об этом говорится в новом постановлении правительства РФ, передает РИА Новости.

Речь идет о случаях оказании скорой медпомощи в экстренной форме.

При этом в территориальных программах государственных гарантий время, за которое медики должны доехать до пациентов, может быть обоснованно изменено с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей российских регионов, говорится в документе.

До этого сообщалось, что женщина из Брянска не выжила после трехчасового ожидания скорой помощи.

Как рассказали члены семьи, они также звонили в экстренные службы, но к их близкому человеку никто не ехал. По их словам, диспетчер «цинично изощрялась», не задавала важные вопросы.

Также в Челябинске лежачая женщина, которая нуждалась в госпитализации, ждала врачей скорой помощи 12 часов.

Ранее в ХМАО инвалид сломал ногу и едва не замерз в ожидании скорой помощи.