Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о готовности предоставить украинской стороне вакцину от нового типа коронавируса СOVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Данное заявление было сделано в ходе переговоров с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, который обратился к российскому лидеру с соответствующей просьбой.

Президент отметил, что препарат уже поступил во все регионы России, однако производство вакцины недостаточно массовое. Кроме того, он напомнил, что проводил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по теме вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Конечно, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана», — заключил Путин, отметив, что для этого нужно, чтобы официальные власти Украины обратились с запросом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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