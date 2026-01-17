Эштон Кутчер сделал редкое заявление о своей бывшей жене Деми Мур

Голливудский актер Эштон Кутчер сделал редкое заявление о своей бывшей жене — актрисе Деми Мур. Интервью с 47-летним артистом опубликовало издание Entertainment Weekly.

Он похвалил игру 63-летней Мур в хоррор-фильме «Субстанция».

«Я так горжусь ею, она просто сногсшибательна», — отозвался Кутчер об игре артистки.

В 2005 году Эштон Кутчер и Деми Мур поженились. В 2013 году пара развелась. В этом браке Деми Мур потеряла ребенка, девочку, на 6-м месяце беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах «Наизнанку», которые были опубликованы в сентября 2019 года.

