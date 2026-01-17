«Ревность и клевета»: уволенный пиарщик Успенской о скандале вокруг певицы

Уволенный PR-директор певицы Любови Успенской Никита Сурма высказался о скандале вокруг билетов на концерт артистки. Его цитирует «СтарХит».

Как раньше рассказал концертный директор звезды Александр Иваненко, 26-летний Никита Сурма якобы продавал билеты на концерт артистки в Барвихе, которого не планировалось, и смог заработать около 200 тысяч рублей. Также Иваненко обвинил Никиту в увлечениях запрещенными веществами.

Сурма назвал одной из причин конфликта «ревность» Иваненко. Он отверг обвинения и назвал их клеветой. По его словам, Иваненко якобы давно убеждал Успенскую в профнепригодности пиарщика.

«Я не обращал внимания на его клевету до момента оскорбления родителей. После этого я прекратил всякое взаимодействие с Александром, цель которого была выжить меня из коллектива», — говорит Сурма.

По словам Никиты, его взаимоотношения с певицей были честными, в том числе в финансовом плане. При этом, подчеркнул молодой человек, он не готов идти в суд, поскольку певица якобы находится под влиянием концертного директора.

Накануне концертный директор Любови Успенской сообщил об увольнении Никиты Сурмы. По словам Иваненко, работник был уволен за профнепригодность, финансовую недостачу и употребление наркотических средств.

