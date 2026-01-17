Размер шрифта
«Лопнуло терпение»: жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света четвертые сутки 
В Кривом Роге на юго-западе Украины жители микрорайона Солнечный перекрыли дорогу из-за того, что света нет уже четвертые сутки. Кадры и видео из города опубликовала «Страна.ua».

Местные жители рассказали, что обращались в коммунальные службы, но не получили ответа, причину отключений им не назвали, а аварийный бригады не приезжали.

По словам одной из горожанок, люди понимают, в какое время живут и не против отключений, но проблему надо решить.

«Все разряжено. Как детям учиться? Мы уже не говорим про стирку или бойлер. У нас лопнуло терпение», — сказала одна из участниц акции.

Украинское издание уточняет, что перекрытый участок дороги огорожен, транспорт его объезжает. Туда приехали полицейские. В ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании, крупнейшем частном холдинге в энергетической отрасли Украины) назвали возможной причиной отключения электроснабжения перегрузку сети.

До этого на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в минэнерго. Самая тяжелая ситуация — в Киеве. Блэкаут продолжается пятые сутки, местные власти уже готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами горожане «жарят кирпичи» для обогрева и ищут «автономные квартиры». Мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей по возможности покинуть город.

Ранее в отсутствии электричества под Челябинском в мороз оказались виноваты «неустановленные» лица.
 
